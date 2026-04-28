27/04/2026 11:11

【ＡＩ】螞蟻靈光App上線「體驗世界模型」功能：一張圖生成3D世界

《經濟通通訊社27日專訊》螞蟻靈光App今日正式上線「體驗世界模型」功能，成為業界首個可在移動端體驗世界模型的AGI產品。用戶上傳一張圖片，即可在手機端生成可交互的3D世界，並以第一人稱視角進行探索，單次體驗最長約60秒。



據介紹，該功能接入螞蟻開源的LingBot-World-Fast世界模型，支持分鐘級長時一致性與實時交互。操作上，打開靈光App，在對話框上傳一張圖片後，系統會智能推薦操作指令，用戶選擇「生成圖中世界」；用戶也可以直接輸入「幫我用第一人稱視角探索這個世界」此類自然語言，系統會自動進入世界模型生成流程。在交互方式上，靈光針對移動端引入類手遊雙搖桿操作：左側控制移動，右側控制視角，實現低門檻上手的沉浸式體驗。



此前，靈光已推出「閃應用」功能，實現30秒生成應用。靈光App負責人蔡偉表示，體驗世界模型功能是靈光在探索智能邊界的又一實踐。「閃應用」功能可實現自然語言30秒生成應用，也是將原本專業開發者的Coding能力給到普通用戶。(wn)