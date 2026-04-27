27/04/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市升37點子報6.8305

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8579，較上個交易日升95點子，止三連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約300點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開37點子，報6.8305，上個交易日即期匯率收盤報6.8342。



市場人士表示，中國能源結構多元化可對沖國際高油價對經濟的負面影響，若非美元大漲，人民幣料延續偏穩走勢，仍可尋機逢高結匯。



長江證券首席經濟學家最新觀點認為，近期人民幣的「超預期」升值難以用傳統經濟基本面來完全解釋，或折射出美國已成為現有國際秩序的「解構者」，中國則是相對的「穩定器」，「地緣衝突正強化對科技、能源等認知，人民幣的相對價值仍存在一定想象空間。」



中金公司外匯團隊指出，短期若伊朗局勢延續緊張，能源支撐、人民幣結算緩衝、高結匯率三因素共振，人民幣兌美元或保持基本穩定；若局勢緩和，人民幣匯率或獲得進一步升值空間。(jq)