27/04/2026 16:39

【聚焦人幣】人民幣一美元即期收升103點子，止三連跌報6.8239

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8239，較上個交易日4時30分收盤價升103點子。全日在6.8233至6.8320之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升96點子，報6.8239。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8579，較上個交易日升95點子，止三連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約300點。



市場人士表示，周末中東地緣緊張局勢並未緩解，國際油價居高不下對經濟的負面擾動越發明顯，美元調整空間受限，人民幣也間接受拖累。他們指出，由於地緣局勢對中國的影響相對可控，出口仍較為強勁，人民幣整體料保持偏強。本周市場關注焦點轉向美聯儲(FED)等主要央行的利率決議。



中金公司外匯團隊指出，短期若伊朗局勢延續緊張，能源支撐、人民幣結算緩衝、高結匯率三因素共振，人民幣兌美元或保持基本穩定；若局勢緩和，人民幣匯率或獲得進一步升值空間。(jq)