27/04/2026 11:49

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▷ 同期對外承包工程完成營業額373.1億美元，同比增長9.2%

▷ 對「一帶一路」國家非金融類直接投資88.2億美元，同比下降0.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》據商務部、外匯局統計，2026年1-3月，中國全行業對外直接投資3094.5億元人民幣，同比增長5.4%（以美元計為445.3億美元，增長8.9%）。其中，中國境內投資者共對全球140個國家和地區的4111家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資2328.6億元人民幣，下降9.1%（以美元計為335.1億美元，下降6.1%）。*首3月對外承包工程業務完成營業額增5.7%*2026年1-3月，中國對外承包工程業務完成營業額2593.5億元人民幣，同比增長5.7%（以美元計為373.1億美元，增長9.2%），新簽合同額3853億元人民幣，下降8.5%（以美元計為554.3億美元，下降5.5%）。2026年1-3月，中國企業共向境外派出各類勞務人員9.6萬人，較上年同期減少1萬人；其中承包工程項下派出3萬人，勞務合作項下派出6.6萬人。月末在外各類勞務人員59.8萬人。*首3月對「一帶一路」國家非金融類直接投資降4%*2026年1-3月，中國企業在共建「一帶一路」國家非金融類直接投資612.7億元人民幣，同比下降4%（以美元計為88.2億美元，下降0.9%）。對外承包工程方面，中國企業在共建「一帶一路」國家新簽承包工程合同額3485.1億元人民幣，同比增長2.4%（以美元計為501.5億美元，增長5.8%）；完成營業額2186.9億元人民幣，增長10%（以美元計為314.7億美元，增長13.6%）。(sl)