27/04/2026 09:22

【特朗普當政】美司法部撤鮑威爾調查，共和黨參議員同意推進沃什出任聯儲局主席

《經濟通通訊社27日專訊》美國共和黨參議員蒂利斯周日（26日）表示，將放行聯儲局主席提名候選人沃什的參議院確認程序。此前美國司法部於上周五（24日）撤銷針對聯儲局主席鮑威爾的調查。



蒂利斯一直認為該調查會損害聯儲局的政治獨立性，曾經聲稱在這項調查尚未終止期間，會阻撓所有聯儲局提名人選的任命表決。



蒂利斯表示：「我已準備推進沃什先生的提名確認工作。我認為他會成為一名出色的聯儲局主席。」



這一表態結束沃什長達數月的人事僵局，為其在5月15日前獲得參議院批准掃清障礙，鮑威爾的主席任期將於當日屆滿。



*美司法部終止鮑威爾刑事調查*



美國司法部上周五宣布，正式終止對聯儲局及現任主席鮑威爾，涉及總部大樓翻新工程的刑事調查。



負責案件的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅表示，已指示辦公室停止當前的調查工作，並將案件移交聯儲局獨立監察長跟進處理。她強調，監察長具備充足的職權去，徹查項目中高達幾十億美元的成本超支問題。不過她亦補充指出，若未來發現有必要，司法部將毫不猶豫地重啟相關的刑事調查。(rc)