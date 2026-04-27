27/04/2026 10:50

【中東戰火】韓國向弱勢族群發放現金援助，以緩解油價上漲經濟壓力

《經濟通通訊社27日專訊》韓國政府周一（27日）開始向基本生活保障金領取者，以及其他弱勢群體發放現金援助，以緩解中東衝突導致油價上漲帶來的經濟壓力。



政府已開始接受申請，基本生活保障金領取者將獲得55萬韓元（約372美元），單親家庭和收入略高於福利領取門檻的人群每人可獲得45萬韓元。居住在首爾以外地區或人口減少地區的領取者將額外獲得5萬韓元。



申請截止日期為5月8日，領取者可選擇使用信用卡、金融卡、預付卡或當地貨幣代金券領取援助金。



這筆資金將於8月31日到期，只能在年銷售額不超過30億韓元的小型企業或接受當地貨幣代金券的商家使用。(rc)