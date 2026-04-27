27/04/2026 08:18

赤峰黃金(06693)首季盈利近10億人幣，升1倍，收入升48%

《經濟通通訊社27日專訊》赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，截至3月31日止第一季純利約9.88億元（人民幣．下同），升1倍，每股盈利52分，扣除非經常性損益之純利9.84億元，升1倍。



該集團指，營業收入35.5億元，升47.6%，因持續優化生產組織與運營管理，並受益於黃金價格較大幅度上漲。加權平均淨資產收益率7.13%，升1.2個百分點。期內礦金銷量2976.64千克，跌10.64%，產量2981.35千克，跌10.7%，但銷售單價升61.19%。至於其他主要產品銷售單價升11.09%至1.6倍。



該集團指，首季度，礦產金每克單位營業及全維持成本分別上升15.01%及38.61%，因稅費提高，金價上漲帶動主營業務收入增加，導致資源稅增長；加納可持續發展稅稅率自4月由1%升至3%，疊加稅基擴大，導致可持續發展稅增加。此外，部分礦山技改、大規模檢修等影響黃金產量下降，固定成本分攤增加，導致單位成本上升。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告