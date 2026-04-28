25,679.78
-245.87
(-0.95%)
8,644.81
-111.51
(-1.27%)
4,827.19
-112.65
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28/04/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3505，英國4月BRC商店價格指數按年升1%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.651
|98.496
|0.155
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.48/52
|159.65/69
|159.41/45
|歐元/美元
|1.1700/04
|1.1694/98
|1.1720/24
|英鎊/美元
|1.3503/07
|1.3502/06
|1.3532/36
|美元/瑞郎
|0.7888/92
|0.7892/96
|0.7854/58
|美元/加元
|1.3646/50
|1.3641/45
|1.3627/31
|澳元/美元
|0.7176/80
|0.7172/76
|0.7184/88
|紐元/美元
|0.5889/93
|0.5886/90
|0.5907/11
|美元/人民幣
|6.8353/57
|6.8360/64
|6.8230/34
|美元/港元
|7.8357/61
|7.8359/63
|7.8372/76
*上述報價只供參考用