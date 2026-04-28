28/04/2026 07:54

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▷ 英偉達股價升4%，谷歌股價創新高

▷ 紐約期油漲逾2%，布蘭特期油漲2.4% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》受企業首季業績表現強勁，以及中東戰局降溫，標指與納指周一（27日）同創歷史新高，道指則輕微向下。美股三大指數走勢出現分化，道指收市跌62.92點，或0.13%，報49167.79點；標指升8.83點，或0.12%，報7173.91點；納指升50.5點，或0.2%，報24887.1點。在尾市時段，標指與納指分別高見7178.74點及24899.37點，齊創盤中新高。標指與納指屢創新高，主要動力來自企業優於預期的首季業績，以及人工智能晶片股的強勁升勢。英偉達(US.NVDA)大升4%，同時創下盤中及收市新高。其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.6%，Meta(US.META)升0.5%，蘋果(US.AAPL)跌1.3%，微軟(US.MSFT)升0.1%，谷歌(US.GOOG)同樣破頂，收市升1.8%，亞馬遜(US.AMZN)則跌1.1%。地緣政治風險的緩和進一步提振投資者的市場情緒。白宮新聞秘書萊維特證實，美國總統特朗普及其國安團隊正討論伊朗提出若美方解除封鎖，便重開霍爾木茲海峽的提議。伊朗早前已表態願意在黎巴嫩停火期間開放該海峽，大幅舒緩市場對能源供應的擔憂。*超級財報周上場*本周為美股業績期的「超級財報周」，微軟、Alphabet(US.GOOGL)、Meta及亞馬遜將於周三（29日）公布業績，而蘋果業績亦會緊接於周四（30日）登場。此外，聯儲局將於本周召開貨幣政策會議，在通脹壓力下市場預期高息環境或將維持更長時間。國際原油價格展現升勢，紐約期油顯著上漲逾2%，盤中突破每桶97美元。倫敦布蘭特期油亦同步攀升2.4%，價格重返每桶101美元上方國際金價表現波動。紐約期金一度低見每盎司4681美元，日內報4694美元，跌0.9%。現貨金價亦同步走弱，盤中曾跌穿每盎司4680美元水平，跌幅約0.6%。美匯指數整體呈現震盪偏弱格局，報98.45，跌約0.05%。美元兌日圓匯率維持在高位震盪，交投於159.15至159.6區間，目前約報159.38，微升0.05%。歐元兌美元報約1.1724，微升0.02%，企穩於1.17美元關口上方。(jf)