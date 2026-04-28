28/04/2026 11:09

【中東戰火】伊朗戰爭爆發以來，疑首次有液化天然氣運輸船駛出波斯灣

《經濟通通訊社28日專訊》船舶追蹤數據顯示，伊朗戰爭爆發兩個月來，疑首次有液化天然氣運輸船通過霍爾木茲海峽，駛出波斯灣。



該艘「Mubaraz」號3月初從阿聯酋達斯島的工廠裝載貨物，目前正駛過印度南端。「Mubaraz」號的目的地顯示為中國一處接收站。數據顯示，該船預計將於5月15日前抵達中國。



數據顯示，該船此前一直停留在波斯灣，但在3月31日左右停止發送訊號，隨後於4月27日重新出現在印度以西海域。



船舶在通過霍爾木茲海峽時關閉應答器以避開監測是一種常見策略，船舶數據也可能受到干擾或被篡改。阿布扎比國家石油公司通過一家子公司擁有該船，未回應置評請求。(jf)