28/04/2026 09:30

【中東戰火】伊朗戰火第59日，普京現身見伊朗外長，允全力維護德黑蘭利益

《經濟通通訊社28日專訊》俄羅斯總統普京周一（27日）在聖彼得堡會見到訪的伊朗外交部長阿拉格齊，討論中東局勢。



普京表示，已於上周收到伊朗最高领袖穆傑塔巴的信息，祝願他身體健康。普京說：「我們看到伊朗人民正在多麼英勇地捍衛獨立和主權。」「我方將盡全力維護貴方的利益，維護該地區所有人民的利益，從而盡快實現和平。」



俄羅斯外交部長拉夫羅夫、俄總統助理烏沙科夫和俄武裝力量總參謀部總局局長科斯秋科夫出席會議。伊朗代表團成員除阿拉格齊外，還包括伊朗外交部副部長加里布阿巴迪，和伊朗駐俄羅斯大使賈拉利。



與此同時，俄羅斯國防部長別洛烏索夫在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克，與伊朗國防部負責戰略規劃事務的副部長禮薩准將舉行了會談。



別洛烏索夫稱，俄羅斯主張完全通過外交途徑解決衝突，但無論局勢如何發展，相信莫斯科和德黑蘭都將一如既往地相互支持。(jf)