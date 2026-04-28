28/04/2026 15:53

【外圍經濟】受惠於AI熱潮，韓國超越英國成全球第8大股市

《經濟通通訊社28日專訊》韓國股市漲勢強勁，已超越英國成為全球第八大股票市場。彭博社匯編的數據顯示，韓國上市公司總市值今年以來飆升超過45%，至4.04萬億美元。



英國市值規模增長約3%，達到3.99萬億美元。2024年底時，英國股市市值規模約為韓國股市的兩倍。



韓國股市的飆升凸顯了全球對人工智能相關公司的關注趨勢，這也推動了韓國兩家最大上市公司三星電子和SK海力士的股價上漲。這兩家內存晶片巨頭目前占基準韓國Kospi指數總市值的40%以上。



此外，韓國通過公司治理改革和親市場政策推動提振股價，也為股市提供了助力。目前，華爾街分析師依然看好韓國股市，理由是人工智能需求推動盈利預期上調，以及估值合理。高盛集團上調Kospi目標位至8000點。(jf)