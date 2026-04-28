28/04/2026 16:33

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年3月香港出口按年升35.8%，進口升41.2%

▷ 3月有形貿易逆差891億港元，佔進口12.6%

▷ 2026年首季出口升32.0%，進口升37.0% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年3月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升35.8%和41.2%。繼2026年2月份錄得24.7%的按年升幅後，2026年3月份商品整體出口貨值為6,184億元，較2025年同月上升35.8%。同時，繼2026年2月份錄得29.9%的按年升幅後，2026年3月份商品進口貨值為7,075億元，較2025年同月上升41.2%。2026年3月份錄得有形貿易逆差891億元，相等於商品進口貨值的12.6%。2026年第1季的商品整體出口貨值較2025年同期上升32.0%。同時，商品進口貨值上升37.0%。2026年第1季錄得有形貿易逆差1,684億元，相等於商品進口貨值的9.8%。經季節性調整的數字顯示，2026年第1季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升18.4%。同時，商品進口貨值上升20.0%。2026年3月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升37.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升125.0%）、馬來西亞（升62.3%）、泰國（升61.7%）、台灣（升50.9%）和中國內地（內地）（升39.5%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升80.8%）和荷蘭（升37.1%）。同時，輸往英國（跌29.1%）的整體出口貨值則錄得跌幅。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是英國（升118.5%）、韓國（升112.2%）、印度（升88.1%）、越南（升85.7%）、美國（升66.0%）和內地（升48.8%）。2026年第1季與2025年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升81.1%）、新加坡（升71.2%）、台灣（升56.5%）、美國（升47.5%）和內地（升34.9%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是英國（升128.2%）、印度（升112.2%）、韓國（升100.8%）、越南（升93.4%）和內地（升42.3%）。政府發言人表示，3月商品出口繼續有強勁表現。受全球對人工智能相關電子產品的強勁需求所支持，商品出口貨值按年增長35.8%。出口至大部分市場和主要商品類別的出口延續強勁增長。展望未來，中東地緣政治緊張局勢升溫已導致國際能源價格急升，對環球經濟短期前景構成下行風險，並可能干擾全球貿易往來和供應鏈。不過，全球對人工智能相關電子產品的需求維持堅挺，應會為香港的商品出口表現提供有力支持。政府會繼續密切留意外圍環境的演變，並保持警覺。(ul)