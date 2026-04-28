28/04/2026 08:27

【開市Ｇｏ】白宮評估伊朗提議，發改委叫停Manus出售，寧德擬在港配股

2026年4月28日【要聞盤點】



1、美股周一(27日)收市個別發展，受企業首季業績表現強勁，以及中東戰局降溫，標指與納指同創歷史新高，道指則輕微向下。美股三大指數走勢出現分化，道指收市跌62.92點，或0.13%，報49167.79點；標指升8.83點，或0.12%，報7173.91點；納指升50.5點，或0.2%，報24887.1點。在尾市時段，標指與納指分別高見7178.74點及24899.37點，齊創盤中新高。日經指數跌0.35%。



2、白宮表示，特朗普與幕僚正在討論伊朗的最新和平提議，核問題是美國的紅線之一，特朗普將就此事發表講話。



3、發改委禁止Meta收購內地AI初創公司Manus，要求當事人撤銷交易。此前Meta尋求以20億美元價格收購Manus，中國商務部今年1月表示，將聯同相關部門對Meta收購Manus展開評估和調查，以確定交易是否違反技術出口管制。



4、白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人首次在聯邦法院出庭，被控企圖刺殺特朗普。



5、10年期美國國債孳息率上揚2.8個點子，報4.338%，逼近4.34%。在霍爾木茲海峽的緊張局勢升級，加上美國總統特朗普下令加強應對下，10年期債息上周已創下自3月中旬以來的最大單周升幅。



6、微軟與OpenAI同意取消微軟對OpenAI模型的獨家銷售權，這一調整將為ChatGPT開發商與亞馬遜等雲計算競爭對手達成合作打開大門。



7、阿里巴巴周一(27日)宣布，旗下最新多模態影片生成模型「HappyHorse 1.0」正式開啟灰度測試，並已率先接入千問App供大眾用戶直接體驗。



8、中國擬修訂企業國有資產法，草案修改71條、新增32條，共九章109條，主要修改內容包括完善中國特色現代企業制度、完善企業國有資產管理監督體制等，為條例實施17年來首次修訂。



9、寧德時代據悉擬通過在香港配股籌資約50億美元，將成為今年以來香港市場最大股權融資，配售價據悉為每股628.20港元。





【焦點股】



寧德時代(03750)

- 據報擬折讓最多7%配股，擬籌50億美元



藥明康德(02359)

- 首季純利升26.7%至46.5億元人民幣



天齊鋰業(09696)

- 首季盈利19億元人民幣升17倍，收入升98%



中國宏橋(01378)

- 據稱可轉換債券轉換價定於43.90港元，接近推介區間低端



阿里巴巴(09988)

- 擬分拆物流倉儲基礎設施REIT於深交所上市



長江基建(01038)、長江實業(01113)、長江和記(00001)、電能實業(00006)

- 長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，交易完成後或討論派發特別息



百濟神州(06160)

- 子公司與華輝安健簽訂靶向化合物合作協議



海爾智家(06690)

- 首季盈利47億元人民幣跌15%，收入跌7%



曦智科技(01879)

- 超購5784倍一手分配率6%，暗盤升3.5倍一手賺9650元，今日掛牌



中遠海能(01138)

- 擬15.85億元人幣收購母企資產大連投資，整合能源化工物流鏈



361度(01361)

- 擬折讓10.7%配股淨籌逾6億元拓海外市場



北京汽車(01958)

- 第一季度淨虧損8.295億元人民幣



瀾起科技(06809)

- 首季盈利8.5億元人民幣升61%，收入升20%



廣發證券(01776)

- 首季盈利47億元人民幣升71%，收入升64%



青島啤酒(00168)

- 首季盈利18億元人民幣升5%，收入跌2%



凱萊英(06821)

- 首季盈利3億元人民幣跌7%，收入升17%



君實生物(01877)

- 首季虧損收窄至2056萬元人民幣，收入升45%



邁威生物(2493)

- 超購481倍一手分配率1%，暗盤升2.9%，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油上升0.24%，報96.61美元/桶



布蘭特期油上升0.05%，報101.93美元/桶



黃金現貨上升0.30%，報4697.05美元/盎司



黃金期貨上升0.37%，報4711.54美元/盎司