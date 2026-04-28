28/04/2026 13:30

【ＡＩ】OpenAI近期未能實現用戶和銷售目標，恐難支撐天文數字支出

《經濟通通訊社28日專訊》據報道，OpenAI近期未能實現新用戶獲取和銷售目標，加劇公司內部擔憂，擔心公司可能難以支撐天文數字般的人工智能（AI）基礎設施支出。



知情人士稱，隨著競爭對手Anthropic在程式設計和企業市場異軍突起，2026年OpenAI有數月未能完成每月銷售目標。



報告稱，OpenAI的ChatGPT聊天機械人未能在2025年底前，實現周活躍用戶達到10億的目標。由於Google的Gemini去年人氣上升，ChatGPT的訂閱用戶流失率構成挑戰。



據悉，OpenAI財務總監Sarah Friar與其他公司高層交談時表達擔憂，擔心如果OpenAI的銷售增長不夠快，可能無力承擔未來的算力需求。(rc)