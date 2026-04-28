28/04/2026 14:11

【外圍經濟】橋水基金達利歐：滯脹環境下，沃什不應降息

《經濟通通訊社28日專訊》橋水基金創辦人達利歐周一（27日）表示，通脹壓力持續加上經濟增長放緩，政策制定者必須保持謹慎。



達利歐警告，美國經濟已陷入滯脹環境，並指出，倘若即將接任聯儲局主席的沃什選擇降息，將釀成決策失誤。



達利歐強調「當下絕對不該降息，這會透支政策信譽，聯儲局的公信力將嚴重受損，尤其在當前特殊時期。放眼全球各國貨幣政策，沒有國家選擇降息。因此，結合各項參考指標與當下經濟現狀，聯儲局不宜開啟降息。」



達利歐亦提到，儘管美伊衝突仍在持續，但企業獲利表現強勁，股市大幅反彈具備合理性。同時，他建議投資者配置5%至15%的黃金資產，將其視為高效的資產對沖與多元化配置工具。(rc)