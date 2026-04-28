28/04/2026 16:19

【ＡＩ】Google據悉不顧員工反對，與美國國防部簽署機密AI合作協議

《經濟通通訊社28日專訊》知情人士透露，Google與美國國防部達成協議，允許五角大廈在機密工作中使用Google的AI模型。



知情人士稱，這份協議准許美國國防部將Google的AI技術用於任何合法的政府用途。



就在協議簽署之際，逾600名Google員工於周一（27日）致信Google CEO皮查伊，要求他拒絕簽署協議。員工主張，拒絕承接機密項目，是杜絕Google AI技術遭到濫用的唯一途徑。



這次簽約，與Google八年前的立場形成鮮明反差。當年，因數千名員工聯名抗議，Google退出美國國防部的「Maven計劃」合同，該計劃旨在將AI應用於無人機瞄準領域。



負責美國政府業務的Google公共部門發言人表示，新協議是對現有合約的補充修訂。(rc)