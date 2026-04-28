28/04/2026 11:24

【ＡＩ】小米MiMo-V2.5系列模型全球開源，百萬億Token激勵計劃啟動

《經濟通通訊社28日專訊》小米集團(01810)宣布，旗艦大模型MiMo-V2.5-Pro及全模態模型MiMo-V2.5正式全球開源。集團同步推出MiMo Orbit計劃，涵蓋「百萬億Token創造者激勵計劃」及「Agent生態共建計劃」，全球開發者即日起可直接獲取模型權重進行本地部署及二次開發。



MiMo Orbit計劃包含兩大組件：「百萬億Token創造者激勵計劃」面向全球AI用戶，計劃於30天內發放合共100萬億免費Token，大幅降低開發者使用門檻；「Agent生態共建計劃」面向全球Agent框架團隊，提供限時免費模型接入服務，旨在以規模化補貼快速擴大MiMo開發者生態。



MiMo-V2.5-Pro於開源首日即完成與亞馬遜雲科技(AWS)、阿里平頭哥、AMD、百度崑崙芯、燧原科技、沐曦及天數智芯等多家主流芯片廠商的深度適配。MiMo-V2.5系列亦同步完成SGLang及vLLM兩大主流推理框架的Day 0適配，確保全球開發者可於開源首日即時投入部署。



MiMo-V2.5-Pro作為小米至今最強大的模型，在通用智能體能力、複雜軟件工程以及長程任務等維度上表現出色，發布當天即位列Artificial Analysis榜單全球開源大模型並列第一。(bi)



