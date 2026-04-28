28/04/2026 13:03

【ＡＩ】聯通發布UniClaw，打造100+個智能體應用

《經濟通通訊社28日專訊》聯通(00762)舉行品牌與產品發布會，發布其「龍蝦」產品UniClaw，定位為自主執行智能體平台，目標讓每一間企業擁有365日「不打烊」的數智(Digital Intelligence)(即數碼化和智能化結合)員工團隊。



聯通政企客戶事業群高級副總裁(常務)馮華駿介紹，UniClaw可安全自主執行企業級複雜任務，推出三大全新功能，包括自研Agent Harness框架，讓數智員工像「老師傅」一樣思考；一站式職業技能平台，可快速擁有崗位技能；端到端安全保障，可安全合規操作核心資產。



據悉，聯通UniClaw已聯合100+頭部企業開拓100+個智能體應用，包括秘書數智員工、客服數智員工、運營數智員工及研發數智員工等。聯通UniClaw預設Token Plan套餐，接入主流模型，按需切換，按月服務或用量收費；安全方面，為自主研發、沙箱運行、資料防洩及流程可控。(bi)