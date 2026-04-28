28/04/2026 13:12

【ＡＩ】支付寶推出「AI收」，助商家和開發者通過AI Agent提供商業化服務

《經濟通通訊社28日專訊》螞蟻集團旗下支付寶正式上線「支付寶AI收」，幫助商家和個人開發者通過OpenClaw（俗稱「龍蝦」）類AI Agent提供商業化服務，實現按調用即時收款。這是繼推出「AI付」之後，支付寶在智能體支付領域的進一步布局。



例如，當用戶安裝某Skill後，對「龍蝦」說，「幫我整理最新AI行業的分析報告」，「龍蝦」向服務端發起資源請求、詢價，並為用戶反饋「需支付0.02元才能獲取結果」，用戶下載安裝「支付寶AI付」Skill後授權並完成支付，即可獲取資源服務。



該產品已在支付寶官網A2A交易專區上架(https://aipay.alipay.com/)，接入流程也壓縮至三步：入駐簽約、創建應用、安裝SDK，即可實現每次被AI Agent調用時觸發詢價、結算。截至12月31日，個人開發者使用還可享受0費率。



此外，已使用支付寶收單的商家可直接將其服務Skill接入「龍蝦」等AI Agent，在用戶發出指令、下單購買後自動完成收款，無需重新搭建收單工具。(bi)