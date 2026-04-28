28/04/2026 11:45
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌兩日報2.44厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.43667厘，跌2.065基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.61054厘，升0.643基點。
隔夜息報2.25607厘，跌1.262基點；一周拆息跌2.197基點，報2.44714厘，兩周則跌2.226基點，報2.41941厘。長息方面，六個月拆息跌0.072基點，報2.72732厘，一年期則跌1.619基點，報2.98381厘。
港元匯價今日在7.8378-7.8347之間上落，最新報7.8355。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.25607厘，跌1.262基點；一周拆息跌2.197基點，報2.44714厘，兩周則跌2.226基點，報2.41941厘。長息方面，六個月拆息跌0.072基點，報2.72732厘，一年期則跌1.619基點，報2.98381厘。
港元匯價今日在7.8378-7.8347之間上落，最新報7.8355。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.25607
|-1.262
|一周
|2.44714
|-2.197
|兩周
|2.41941
|-2.226
|一個月
|2.43667
|-2.065
|兩個月
|2.52583
|-0.096
|三個月
|2.61054
|+0.643
|六個月
|2.72732
|-0.072
|一年
|2.98381
|-1.619
資料來源：香港銀行公會