29/04/2026 13:30

【議息前瞻】思博瑞資管料聯儲局本月維持利率不變，最快12月才行動

《環富通基金頻道29日專訊》思博瑞投資管理多元資產解決方案團隊投資組合經理Rushabh Amin預計，本月聯儲局將維持利率不變，與當前市場定價大致吻合。儘管市場料將保持波動，政策調整的時機仍被定價為今年較後時期，最快可能要到12月。



一如既往，意外的信息往往在新聞發布會才釋出。預期主席將重申聯儲局對「雙重使命」同樣關注，並將淡化由能源市場及地緣政治因素所引發的短期波動。



*通脹依然頑固，財政支持提振效果將見頂*



儘管勞動市場略有改善，通脹卻依然頑固。中東衝突引發的第二輪效應可能進一步帶動物價上行壓力。相對寬鬆的財政政策能否抵銷對增長的拖累，目前仍不明朗；依判斷，若無額外措施配合，作用將相當有限。預期去年財政支持的提振效果，將於2026年第二季前後見頂，即目前所在時間點。



對於聯儲局主席繼任人選的確認，以及由此帶來的政策方向轉變，將持續成為市場焦點。在此背景下，預期孳息曲線中段今年將維持較大區間震動。(wa)