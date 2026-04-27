27/04/2026 18:42

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▷ 主要央行本周料維持利率不變

▷ 替代運輸管道達上限，每日原油供應缺口600萬桶 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道28日專訊》中東衝突已歷時兩個月，景順全球研究主管Benjamin Jones指，美伊停火協議在最後一刻獲得延長，符合景順的基本預期。然而，即使停火協議得以維持，過去一周經霍爾木茲海峽的航運流量並未改善。*運出原油量超預期，供需失衡略為緩解*有跡象顯示，從該地區運出的原油量超出原先預期，主要經由沙特東西向管道（流量約為每日700萬桶）及阿聯酋的哈布尚－富查伊拉管道（Habshan-Fujairah，ADCOP，流量約為每日150萬至180萬桶）。隨著流量擴大，據了解，相關管道目前已達到最高運作上限。衝突前，每日約有1500萬桶原油經霍爾木茲海峽運輸，意味著目前每日仍有約600萬桶供應缺口，尚未包括其他石油產品。全球經濟正透過減緩需求、儲備釋放等方式來應對石油及相關產品的供應短缺，從而在一定程度上緩解供需失衡。儘管這為整體石油消耗帶來輕微紓緩，但需注意，上述情況並未涵蓋其他一般經霍爾木茲海峽運輸的貨物，氦氣、鋁及硫磺等商品並無替代運輸路線。*英歐央行隨後未必加息，今年布油下限大致在80美元*預期主要央行本周不會調整政策利率，市場定價亦反映維持利率不變的預期。市場仍預期英倫銀行及歐洲央行將於隨後會議上加息，但景順傾向認為未必如此，因通脹預期仍然受控，而本輪衝擊看來屬供應面因素。霍爾木茲海峽航運仍是核心，最關鍵的數據仍是通過霍爾木茲海峽的船隻數量。預測市場愈發認為，航運中斷可能持續更長時間。整體而言，市場正消化短期干擾因素。若霍爾木茲海峽的貿易未能接近全面恢復，且短期內未能達成具實質意義的和平協議，景順仍認為今年布蘭特原油近月合約的下限大致在80美元水平；不過，市場表現較此前預期更為正面。此外，能源流向的重整比預期更為迅速和強勁，但地緣政治風險溢價料將持續一段時間。景順繼續看好股市，偏好非美國市場，並維持美元於年底前轉弱的預期。不過，市場消息瞬息萬變，投資部署仍應以審慎為先，而非過度堅持單一觀點。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。