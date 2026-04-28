28/04/2026 09:26
【聚焦人幣】人幣中間價貶10點子，報6.8589
《經濟通通訊社28日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8589，較上個交易日跌10點子，較市場預測偏弱約310點，上個交易日報6.8579。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8589
|+10.00
|1歐元/人民幣
|8.0207
|+34.00
|100日圓/人民幣
|4.2954
|+2.00
|1港元/人民幣
|0.8751
|-2.20
|1英鎊/人民幣
|9.2611
|+85.00
|1澳元/人民幣
|4.9177
|+268.00
|1紐元/人民幣
|4.0438
|+246.00
|1新加坡/人民幣
|5.3720
|+81.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7147
|+51.00
|1加元/人民幣
|5.0215
|+179.00
|1人民幣/林吉特
|0.5768
|-15.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9659
|-470.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4155
|-49.00
|1人民幣/韓元
|215.6900
|-9.00