28/04/2026 17:27

【ＡＩ】內地網信部門查處多款字節AI產品，涉未落實生成合成內容標識要求

《經濟通通訊社28日專訊》國家網信辦微信公眾號「網信中國」今日發文稱，網信部門近期在工作中發現，「剪映」、「貓箱」App及「即夢AI」網站存在未有效落實人工智能生成合成內容標識規定要求等問題，違反《網絡安全法》《生成式人工智能服務管理暫行辦法》《人工智能生成合成內容標識辦法》等法律規定。國家網信辦指導屬地網信辦依法對上述網站平台採取約談、責令改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。



公開資料顯示，三款產品均屬字節跳動旗下：「剪映」是主打AI輔助的短影音剪輯App；「貓箱」為AI語音對話社交產品，用戶可根據自己的喜好來自定義想要的AI角色；「即夢AI」則為一站式AI創作平台，支持文字繪圖、文字生成視頻和圖片生成視頻。



國家聯信辦相關負責人表示，網站平台要嚴守法律底線紅線，嚴格落實人工智能生成合成內容標識相關規定要求。網信部門將深入推進依法管網治網，持續加大人工智能生成合成內容標識監督管理力度，切實維護社會公共利益，推動人工智能健康有序發展。(wn)