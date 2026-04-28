28/04/2026 09:24

【ＡＩ】博納影業AI電影獲發公映許可證，審查分類仍為動畫電影

《經濟通通訊社28日專訊》博納影業(深:001330)4月27日晚間公告稱，由其出品製作的長篇電影《三星堆：未來往事》正式獲得國家電影局頒發的電影公映許可證（俗稱「龍標」）。這是一部由AI深度參與製作的電影，博納影業稱，這標誌著國內首部將三星堆文化與AI原生技術深度結合的科幻院線電影，即將登陸全國大銀幕。



截至當日，國家電影局官網尚未公示該片的公映許可證信息，但可以查到該片的備案立項號為「影動備字〔2025〕第086號」，分類為「動畫影片」。這也意味著這類以虛擬影像為主的電影仍參照動畫類別做內容審查。



公開信息顯示，博納影業是內地嘗試使用AI視頻生成模型製作影視內容的第一批公司之一，且成立了專門的AI工作室，在2024年6月聯合字節跳動推出過AIGC科幻短劇集《三星堆：未來啟示錄》，由剪映旗下的「即夢AI」提供AI技術支持，包括AIGC劇本創作、概念及分鏡設計、圖像轉視頻、視頻編輯等十種AIGC技術。(wn)