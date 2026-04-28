28/04/2026 13:59
【ＡＩ】DeepSeek-V4-Pro限時減價優惠延長至5月底
《經濟通通訊社28日專訊》據內媒報道，DeepSeek官網「悄悄」更新了API文檔，相關頁面顯示，旗艦級大模型DeepSeek-V4-Pro的2.5折優惠活動將延長至今年5月31日23:59，此前優惠活動持續至5月6日。
4月25日，DeepSeek宣布對V4-Pro模型API開啟限時2.5折價格優惠。26日晚，DeepSeek又宣布V4全系列API服務的輸入緩存命中價格降至原有價格的十分之一。兩項優惠疊加後，DeepSeek-V4-Flash每百萬tokens輸入價格（緩存命中）為0.02元（人民幣．下同）；DeepSeek-V4-Pro的每百萬tokens輸入價格（緩存命中）為0.025元，輸入價格（緩存未命中）為3元，輸出價格為6元。(wn)
4月25日，DeepSeek宣布對V4-Pro模型API開啟限時2.5折價格優惠。26日晚，DeepSeek又宣布V4全系列API服務的輸入緩存命中價格降至原有價格的十分之一。兩項優惠疊加後，DeepSeek-V4-Flash每百萬tokens輸入價格（緩存命中）為0.02元（人民幣．下同）；DeepSeek-V4-Pro的每百萬tokens輸入價格（緩存命中）為0.025元，輸入價格（緩存未命中）為3元，輸出價格為6元。(wn)