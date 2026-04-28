28/04/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶31點子，報6.8270

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8589，較上個交易日跌10點子，較市場預測偏弱約310點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開31點子，報6.8270，上個交易日即期匯率收盤報6.8329。



市場人士稱，當前市場焦點仍在美伊談判和主要央行政策決議，若外部不確定性下降，人民幣有望延續穩中偏升走勢。



招商銀行金融市場部認為，若特朗普因深陷美伊戰爭泥沼、中期選舉壓力加大而強化對美聯儲的政治施壓，沃什後續表態存在邊際轉鴿的可能。一旦市場重新交易「沃什領導下的降息路徑」，美元中期下行壓力或重現，「年內美聯儲重啟降息交易的風險不應低估。」(jq)