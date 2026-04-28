28/04/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌121點子，報6.8360，創逾兩周低

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8360，較上個交易日4時30分收盤價跌121點子，創4月9日以來逾兩周新低，全日在6.8270至6.8370之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌101點子，報6.8370。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8589，較上個交易日跌10點子，較市場預測偏弱約310點。



市場人士表示，市場焦點逐漸轉向美聯儲議息決議，且當前美伊談判仍陷僵局，在外部不確定性下降前，人民幣或延續區間震盪。



他們指出，中國經濟表現仍相對有韌性，能源結構多元化也助力提升市場信心，客盤結匯需求偏多，人民幣表現平穩；而中美利差持續倒掛疊加遠結需求較多以及人民幣流動性寬鬆，美元/人民幣長端掉期承壓下探四周新低。



中共中央政治局今日召開會議，指出增強貨幣政策前瞻性靈活性針對性，保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。做好宏觀政策取向一致性評估。(jq)