28/04/2026 09:15

【中東戰火】阿聯酋向巴基斯坦追討35億美元，巴基斯坦調解身分或惹惱阿聯酋

《經濟通通訊社28日專訊》在巴基斯坦試圖調解結束美以對伊朗的戰爭之際，阿聯酋向巴國提出一項令人震驚的要求，立即償還35億美元。



阿布扎比本月提出的這項要求，可能會消耗巴基斯坦央行五分之一的外匯儲備，並危及2024年達成的70億美元國際貨幣基金組織(IMF)紓困計劃。



分析表示，阿布扎比的決定反映出其對伊斯蘭堡日益不滿。查塔姆研究所副研究員Neil Quilliam表示，巴基斯坦在美國對伊朗戰爭中扮演調解者的角色惹惱阿聯酋，因為阿聯酋「目前看待事物是非黑即白。（從阿聯酋的角度看）這裏面沒有中立，沒有中間立場。如果你在調解，那你恰好就處於中間立場。」



不過，沙特阿拉伯隨後向巴基斯坦提供30億美元新存款，並將現有50億美元資金展延逾一年，以解巴國燃眉之急。(rc)