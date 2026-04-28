28/04/2026 09:33

【外圍經濟】葡萄牙央行行長違規購買股票被調查，被迫清倉股票

《經濟通通訊社28日專訊》葡萄牙央行周一（27日）證實，行長佩雷拉去年上任不久後購入Galp和Jeronimo Martins的股票，但在歐洲央行的審查後被迫出售。



據報道，佩雷拉去年10月6日接任行長，並成為歐洲央行管理委員會成員。僅在兩個月後的12月17日和29日，他在公開市場分批次買入上述兩家藍籌公司的股票，單批次金額均未超過5萬歐元。



當時Galp因納米比亞資產互換交易影響股價承壓，而Jeronimo Martins則受制於零售業的通脹壓力。



他在1月向歐洲央行提交的強制利益聲明中申報該持倉。自2023年1月起生效的歐洲央行行為準則明確規定，高級官員在任期間不得購買單一公司股票，只能投資於充分分散的集合投資工具。



歐洲央行合規部門判定上述操作違規後，佩雷拉被迫平倉。葡萄牙央行未揭露該交易是獲利還是虧損，但若股價在此期間下跌，則意味著他承擔了財務損失。



有評論指，這是歐洲央行首次針對管轄範圍內的央行行長公布此類執法動作。制裁相對較輕，行長保留了職位，但必須在政治敏感性上吸取教訓。(rc)