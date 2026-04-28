28/04/2026 11:40

【外圍經濟】歐盟向Google發布AI競爭合規指南，強制開放安卓系統存取權限

《經濟通通訊社28日專訊》歐盟委員會周一（27日）正式向Google(US.GOOG)發布一系列擬議措施，詳細說明公司應如何為AI競爭對手，提供安卓行動作業系統的核心功能存取權限，以遵守歐盟《數位市場法案》。



監管機構指出，Google目前將其安卓系統中的關鍵能力（如語音喚醒、後台運行以及與系統應用的深度互動）保留給自家的Gemini AI服務。根據最新提案，Google必須向第三方AI助理提供與Gemini服務「同等有效」的存取權限。



此外，歐盟委員會在今年4月中旬已向Google發出初步調查結果，要求Google以公平、合理和非歧視的條件，向第三方搜尋器（包括具備搜尋功能的AI聊天機械人）開放搜尋資料。建議共享的資料包括排名、查詢、點擊和瀏覽四大類別。



值得注意的是，歐盟此次明確將「具備搜尋功能的AI聊天機械人」納入資料受益方範圍，意味著一旦措施最終通過，OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude等AI搜尋產品將能獲得Google累積數十年的搜尋用戶行為數據。(rc)