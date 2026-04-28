28/04/2026 13:03

【ＡＩ】Netflix聯合創辦人：AI革命將使人文科學重新受到重視

《經濟通通訊社28日專訊》Netflix聯合創辦人哈斯廷斯表示，他認為當前的AI革命可能會使人文科學重新受到重視。



他上周在一個節目中表示，當前的AI浪潮正展現出徹底顛覆現有勞動市場的跡象，甚至可能改變教育。



哈斯廷斯本人選擇了STEM（科學、技術、工程和數學）專業攻讀研究生學位，但他表示，AI將改變大學未來優先考慮的學科方向，回歸人文學科，重新重視歷史與文學的結合。



哈斯廷斯發表這番言論之際，AI已經徹底改變電腦科學畢業生早期的就業市場。根據求職網站Indeed的數據，針對擁有兩到四年工作經驗者的科技職缺比例，從2022年中的46%下降到2025年中的40%。



不過，哈斯廷斯則對AI會完全取代人類軟件工程師持懷疑態度。「雖然許多公司可能會減少軟件工程師的招聘，但軟件開發領域仍會湧現出許多其他機會。」(rc)