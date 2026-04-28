28/04/2026 11:11

【ＡＩ】蘋果前CEO：OpenAI是蘋果多年來最大競爭威脅

《經濟通通訊社28日專訊》蘋果前CEO斯卡利(John Sculley)近日在節目中表示，OpenAI是蘋果多年來面臨的最大競爭威脅。



斯卡利表示，這是自15年前庫克接替喬布斯出任CEO以來，蘋果遭遇的最重大事件。他此番表態正值庫克宣布卸任CEO一周後，也正值蘋果與OpenAI據報都在探索開發下一代AI產品的敏感時間。



斯卡利將OpenAI的崛起形容為科技業不斷變化的「天氣系統」的一部分。他同時肯定蘋果的管理實力，稱讚庫克擔任CEO期間表現卓越，並認為即將接任CEO特納斯資歷深厚，蘋果目前處於有利位置。



正值蘋果迎來營運第50年之際，斯卡利建議蘋果堅守成功根基，即「打造精美產品，絕不妥協。」(rc)