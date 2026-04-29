29/04/2026 17:17

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▷ 美國公布3月耐用品訂單等經濟數據

▷ 美股三大指數下跌因OpenAI消息、美伊僵局及阿聯酋退OPEC More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》美股三大指數昨日下跌，主要受OpenAI增長放緩消息觸發的科技股拋售潮所拖累，且美伊談判僵局持續，阿聯酋宣布退出OPEC，大幅推高國際原油價格。道指收市微跌25.86點或0.05%，報49141.93點；納指下挫223.3點或0.9%，報24663.8點；標指跌35.11點或0.49%，報7138.8點。港股方面，恒生指數收市報26111，升432點或1.7%，成交2583億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲理事會主席科斯塔出席歐洲經濟和社會委員會關於競爭力的全體會議辯論。9:45pm，加拿大央行公布政策利率決定及貨幣政策報告。10:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表講話。30日凌晨2:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議並發布聲明。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數。今晚8:00pm，德國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由1.1%收窄至0.6%，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%。8:30pm，美國公布3月建築許可，月率跌幅料由4.7%收窄至0.3%；3月耐用品訂單料由下滑1.3%改善至升0.5%；3月新屋動工料由148.7萬降至138萬，月率料由7.2%逆轉至下滑0.4%；3月批發庫存月率升幅料由0.8%收窄至0.4%。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於3.75%。在美國，今日公布業績的公司有：亞馬遜(US.AMZN)、日月光半導體(US.ASX)、阿斯利康(US.AZN)、大全新能源(US.DQ)、谷歌-C(US.GOOG)、晶科能源(US.JKS)、Meta Platforms(US.META)、微軟(US.MSFT)、高通(US.QCOM)、聯電(US.UMC)、溫德姆酒店及度假村(US.WH)等。(wa)