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29/04/2026 17:05
美元兌瑞郎報0.7896，瑞士4月ZEW經濟預期指數收窄至-30.3
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.722
|98.640
|0.082
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.75/79
|159.70/74
|159.60/64
|歐元/美元
|1.1699/03
|1.1694/98
|1.1711/15
|英鎊/美元
|1.3498/02
|1.3495/99
|1.3515/19
|美元/瑞郎
|0.7894/98
|0.7893/97
|0.7890/94
|美元/加元
|1.3681/85
|1.3679/83
|1.3681/85
|澳元/美元
|0.7154/58
|0.7155/59
|0.7179/83
|紐元/美元
|0.5858/62
|0.5860/64
|0.5882/86
|美元/人民幣
|6.8331/35
|6.8331/35
|6.8373/77
|美元/港元
|7.8366/70
|7.8367/71
|7.8357/61
*上述報價只供參考用