29/04/2026 08:08

【中東戰火】伊朗戰火第61日，阿聯酋宣布5月退出OPEC，紐約期油即時升4%

《經濟通通訊社29日專訊》伊朗戰事至周三（29日）進入第61日，阿聯酋周二（28日）突然宣布，將於5月1日起正式退出石油輸出國組織(OPEC)。



阿聯酋退出石油輸出國組織的重大決定，意味該國結束自1967年以來長達59年的成員國身份，以便追求量產自由。



官方強調，此舉反映該國的長期戰略與經濟願景，未來將專注於加速國內能源生產投資並逐步提高石油產能。



紐約期油漲幅擴大至約4%，價格曾高見每桶101.85美元。布蘭特期油延續強勢，在市場對供應中斷的預期持續發酵下，其價格突破每桶105美元，日內升2.8%，報每桶104.55美元。



*美國對伊朗行動已花650億美元*



另據Iran War Cost Tracker網站數據顯示，在行動的第59天，美國對伊朗的軍事行動成本已超過650億美元。(jf)