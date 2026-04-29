29/04/2026 09:55

【中東戰火】美國警告金融機構，與特定中國煉油廠開展業務面臨制裁風險

《經濟通通訊社29日專訊》美國財政部外國資產控制辦公室周二（28日）宣布，中國的獨立煉油商因在進口和加工伊朗石油方面發揮的作用，面臨被列入黑名單的風險。



美國財政部在聲明中表示：「金融機構應該注意，本部門正在動用一切可用的工具和權力，並準備對繼續支持伊朗活動的外國金融機構實施二級制裁。」



聲明稱，金融機構應避免為可能進口伊朗原油的中國煉油廠的相關交易提供便利，加強盡職調查，並與代理行進行清晰溝通。



美媒分析指，據報道，中國民營煉油廠，包括被稱為「茶壺」的眾多小型加工企業，一直是德黑蘭最重要的買家之一。美方此舉可能在中美領導人峰會之前，加劇兩國緊張關係。(jf)