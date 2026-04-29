29/04/2026 09:42

【ＡＩ】高盛限制其香港銀行家使用Claude AI

《經濟通通訊社29日專訊》英國《金融時報》引述知情人士透露，華爾街巨頭高盛已停止其香港銀行家使用Anthropic公司開發的人工智能模型Claude。據悉，數周前，高盛香港員工已無法透過企業內部人工智能平台直接訪問該模型。



報道指出，高盛此舉是在與Anthropic進行協商後，對雙方合約條款作出嚴格解釋的結果。換言之，高盛可能認為當前合約框架下，香港銀行家的使用權限需要被限制或暫停。



Anthropic發言人拒絕就事件作出具體評論，但強調Claude模型從未在中國獲得官方的「支持」。高盛方面同樣拒絕回應相關查詢。事件反映西方AI工具在華跨境應用的合規與監管邊界，正變得日益複雜。(ul)