29/04/2026 08:34

【開市Ｇｏ】阿聯酋退出油組，美指示斷供華虹，比亞迪首季盈利腰斬逾半

【要聞盤點】



1、美股三大指數周二（28日）錄得跌幅，主要受OpenAI增長放緩消息觸發的科技股拋售潮所拖累。同日，美伊談判僵局與阿聯酋宣布退出OPEC的突發消息，大幅推高國際原油價格。道指收市微跌25.86點，或0.05%，報49141.93點；納指下挫223.3點，或0.9%，報24663.8點；標指跌35.11點，或0.49%，報7138.8點。中國金龍指數跌33點。日股今日休市。



2、據報美國總統特朗普對伊朗談判方案不滿，伊朗可能未來數天內透過巴基斯坦提交調整版方案。特朗普稱，伊朗告知美方「已處於崩潰狀態」，正努力處理領導層問題。他又在社交媒體發文指「伊朗希望美國」盡快開放霍爾木茲海峽，暗示伊方面臨巨大壓力。



3、阿聯酋宣布5月1日退出OPEC+，其旨在擺脫沙特主導的集體決策，按自身節奏釋放產能。



4、《華爾街日報》報道指OpenAI未能達到2025年ChatGPT收入及10億周活躍用戶目標，引發市場對AI投資回報率的廣泛擔憂。作為重要投資者的軟銀集團股價急挫高達9%，多隻AI算力及數據中心相關科技股亦集體下跌。OpenAI其後反駁有關報道為「典型標題黨」，強調面向消費者與企業的業務正火力全開。



5、麥格理指中國最高領導層在4月政治局會議釋放的政策基調鴿派程度減弱，再次顯示不急於扭轉房地產市場。



6、中資港股派息高峰將於6月來臨，分析人士認為企業今年更可能透過遠期購匯提前鎖定成本，第二季人民幣或面臨升值阻力。



7、據《路透》引述消息人士報道，人民銀行上周召集部分銀行召開信貸形勢分析會議，監管層關注近期信貸運行節奏，要求4月信貸餘額環比保持正增長，以穩定金融對實體經濟的支持。



8、歐洲央行公布，3月消費者對未來一年、三年及五年的通脹預期全面上升，偏離央行通脹目標。



9、長實(01113)與港鐵(00066)合作的黃竹坑BLUE COAST昨連沽9伙，套現逾2億元，折實呎價19881元起，較去年同區新盤貴30%。恒地(00012)旗下土瓜灣壹沐2期銷售加快，已公布樓書，將於日內公布價單，並於5月初開售，該期提供415伙。荃灣形瑨昨開價，涉及110伙，折實售價461.5萬元起，呎價重返同區6年前水平。



【焦點股】



石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)

- 美國警告金融機構與和伊朗存在關聯的中國煉油廠開展業務可能面臨制裁風險



內銀股：建行(00939)、工行(01398)、中行(03988)、交行(03328)

- 外媒報道，人民銀行已指示部分商業銀行在4月份擴大貸款投放



華虹半導體(01347):

- 據報美國商務部要求多家晶片設備製造商暫停向華虹供貨



智譜(02513)、阿里巴巴(09988)：

- 入選《時代》十大最具影響力AI企業



比亞迪(01211)：

- 第一季度淨利潤大降55%，創下三年多來最低水平

- 截至3月底，短期借款在三個月內激增72%，達到創紀錄的663億元人民幣



比亞迪電子(00285)

- 首季純利跌95.5%至2783萬人幣，收入升3.5%



華勤技術(03296)

- 擬26.5億人幣增持晶合集成晉身第三大股東



稀土概念股：金力永磁(06680)、中國稀土(00769)

- 中國公布《稀土管理條例》行政處罰事項裁量權基準表並公開徵求意見



勝宏科技(02476)：

- 首季盈利13億人幣升40%，收入升28%



騰訊(00700)：

- 據報利用Claude協助開發新的人工智能模型



中國平安(02318)：

- 首季純利跌7.4%至250.2億人幣，收入跌7%，股市下跌拖累投資收益



中海油(00883)

- 首季純利升7.1%至391億元人民幣，收入升8.6%，得益於伊朗戰爭推升油價



萬洲國際(00288)

- 首季生物公允價值調整前純利升8.8%，收入升6.7%



商米科技(06810)：

- 招股價每股24.86港元，公開發售部分獲得逾2000倍認購，今日掛牌



【油金報價】



紐約期油下跌0.76%，報99.17美元/桶



布蘭特期油下跌0.47%，報103.77美元/桶



黃金現貨上升0.16%，報4604.47美元/盎司



黃金期貨上升0.26%，報4620.59美元/盎司