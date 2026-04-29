29/04/2026 15:25

《駐京專電》人行北京分行：首季北京社會融資規模增量為6488億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》中國人民銀行北京市分行舉行2026年第二季度新聞發布會，會上介紹，初步統計，2026年一季度，北京社會融資規模增量為6488.1億元（人民幣．下同），保持在合理區間，較好滿足了實體經濟及重點項目的融資需求。



*直接融資佔比增至60%*



從結構上看，一是直接融資佔比保持在較高水平，在社會融資規模增量中，直接融資達到3889.6億元，佔比60%，比去年同期高7.6個百分點。其中，非金融企業債券淨融資3373.2億元，比上年同期多199.4億元；地方政府債券淨融資358.0億元；非金融企業股票融資158.4億元。二是金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款保持合理增長，一季度增加2611.5億元，在社會融資規模增量中的佔比為40.3%。總體看，一季度金融總量增長，結構優化，有效支持了首都經濟實現良好開局。