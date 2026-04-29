29/04/2026 15:40

《駐京專電》人行北京分行：3月末各項存款餘額31萬億元，同比增幅擴至9.7%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》中國人民銀行北京市分行今日舉行2026年第二季度新聞發布會，調查統計處副處長劉前進稱，3月末，各項存款餘額30.89萬億元（人民幣．下同），同比增長9.7%，增速比上年同期高6.4個百分點，比年初增加11649.9億元，同比多增9281.1億元。



此外，3月末，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，科學研究和技術服務業，以及租賃和商務服務業貸款餘額同比增速分別為24.0%、21.5%和12.3%，普惠小微貸款餘額同比增長8.1%，均明顯高於同期各項貸款增速。



3月，北京地區金融機構一般貸款加權平均利率為3.37%，同比下降12個基點。其中，企業貸款加權平均利率為2.37%，同比下降25個基點，企業融資成本繼續低位下降。

