29/04/2026 14:30

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▷ 國內四家地產代理集團完成生成式AI備案

▷ 中原香港業務使用AI工具「中原估算」 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》中原集團所屬內地公司中原（中國）房地產代理有限公司在國內申報的生成式人工智慧服務-CentaAI，已正式通過國家互聯網資訊辦公室的備案審批（備案編號：Guangdong-CentaAI-202504010037）。這是集團在人工智慧應用領域取得的一項重要合規成果。中原集團行政總裁施俊嶸稱，在國內成功取得備案的地產代理集團暫有四個：中原、貝殼/鏈家、易居和我愛我家。其中只有中原集團在香港和內地均有業務，同時擁有內地及香港房地產市場資料和應用場景。這為中原在符合兩地數據跨境合規監管的前提下統一開發和使用同一個CentaAI大模型提供有利條件。在國內，中原更率先按照《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》的要求，完成CentaAI的官方備案程序，成為至今唯一成功備案的香港地產代理集團。中原集團（資訊服務）董事劉志強表示，中原在內地成功完成AI算法備案，不僅標誌著集團在內地開展AI業務具備了堅實的合規根基，更為香港中原利用AI技術跨地域推廣、精準獲客及客戶服務提供了清晰的政策保障。此舉將有效加速香港及內地業務聯動，為香港及海外投資者進駐內地市場提供更具透明度與專業性的服務鏈條。在香港市場，最具代表性的AI產品是「中原估算」。中原數據首席科技總監吳煒溢介紹，該工具利用深度神經網絡技術，為全港130萬個私人住宅單位每星期五提供最新估算價，並提供過去30年的走勢圖，供公眾免費查閱。(bi)