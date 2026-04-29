29/04/2026 11:36
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連跌三日報2.43厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連跌三日報2.43387厘，跌0.28基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.60566厘，跌0.488基點。
隔夜息報2.32833厘，升7.226基點；一周拆息升3.792基點，報2.48506厘，兩周則升2.226基點，報2.44167厘。長息方面，六個月拆息跌0.196基點，報2.72536厘，一年期則升1.369基點，報2.9975厘。
港元匯價今日在7.8377-7.8349之間上落，最新報7.8372。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.32833厘，升7.226基點；一周拆息升3.792基點，報2.48506厘，兩周則升2.226基點，報2.44167厘。長息方面，六個月拆息跌0.196基點，報2.72536厘，一年期則升1.369基點，報2.9975厘。
港元匯價今日在7.8377-7.8349之間上落，最新報7.8372。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.32833
|+7.226
|一周
|2.48506
|+3.792
|兩周
|2.44167
|+2.226
|一個月
|2.43387
|-0.28
|兩個月
|2.52774
|+0.191
|三個月
|2.60566
|-0.488
|六個月
|2.72536
|-0.196
|一年
|2.9975
|+1.369
資料來源：香港銀行公會