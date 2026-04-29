29/04/2026 16:59

《真知灼見－溫灼培》央行購金取向未變

《真知灼見》世界黃金協會(WGC)於周三（29日）公布其全球第一季黃金供需報告，該季全球黃金總需求量為1231噸，按季下跌6%，按年則上升2%。當中細節值得留意的是，飾金需求（即實質需求）於該季出現明顯回落，按季跌幅達23.5%。須知道，首季通常包含農曆新年，屬於東方市場對黃金需求的季節性高峰期，即使如此，飾金需求仍顯著走弱，反映需求放緩的情況更為明確。至於投資黃金需求，第一季表現亦不理想，雖然下跌幅度相對較小，但按季仍下跌11%。



整體而言，上述情況並不令人意外，因現貨金平均價格於該季達到4872.9美元，為季度平均金價的歷史高位；相對之下，去年第四季的平均金價僅為4135.2美元。再加上美伊衝突對全球經濟帶來的不確定性，使部分飾金消費者及投資者在入市節奏上更趨保守，因而反映於首季需求走弱之上。



*投資者對實金需求龐大*



不過，整份首季黃金供需報告亦可見兩個值得留意的亮點。首先，於該季的535.6噸整體黃金投資需求中，絕大部分（473.6噸）是來自金條及金幣需求，就此類需求而言，表現可謂是自2013年第二季以來的最高水平。至於究竟是哪一類投資需求的大幅回落，拖低了首季整體投資需求？該部分正是ETF需求：按季大跌65%，至僅62噸。由於買入金條及金幣通常被視為偏向長線的投資選擇，反映較長線的投資者並未離棄黃金投資；相反，只是部分偏短線、以ETF作為工具的投資者暫時撤出或減少了配置。



*央行續增持黃金作儲備*



第二個亮點在於2、3月期間，市場曾流傳不少中央銀行在市場上沽售黃金的消息，當中涉及俄羅斯、土耳其及波蘭等央行，令金價一度承壓。不過與此同時，亦不乏央行買金的消息，例如來自人民銀行等。至於首季整體而言，央行究竟是買多還是賣多？根據世界黃金協會的數據，首季全球央行淨購金243.7噸，按季增加36噸（或17%），而且是自2024年第四季以來央行最大的購金量。



*金價4400美元有技術支持*



換言之，全球央行增持黃金儲備的步伐根本未有停止，而這亦正是黃金在過去一段時間能夠獲得重大支持的重要因素之一。既然過去一直支撐金價上升的最重要力量－－央行購金這因素並未改變，再加上投資者持續加大對實物黃金的吸納，這一切有望成為金價未來上升的進一步推手。隨著金價逼近4400至4500美元區域，相信可視為一個具吸引力的長線吸納位置。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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