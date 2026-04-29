29/04/2026 17:23

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▷ 沃什6月前或接任聯儲局主席，鮑威爾將淡出

▷ 能源價格高企致普徠仕推遲首次減息預測至第四季 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》聯邦公開市場委員會(FOMC)正召開本月份會議，明晨公布結果，市場普遍預計基準利率將維持不變。就此普徠仕(T. Rowe Price)首席美國經濟學家Blerina發表評論指出，本次會議的焦點將不僅限於利率決議，更在於領導層的權力交接，以及能源價格持續高企對通脹路徑的深遠影響。*沃什接掌在即，鮑威爾或淡出舞台*文章指出，隨著華盛頓法律障礙的掃除及國會參議員的支持，沃什有望在6月前正式獲確認為新一任聯儲局主席。現任主席鮑威爾雖預計留任理事會以維持人事影響力，但為避免與新領導層產生立場對立，他在未來一段時間可能逐漸淡出市場視線。明晨的記者會，將是市場觀察鮑威爾對個人去留安排及政策過渡說明的關鍵窗口。在通脹壓力方面，中東局勢的不穩定導致能源價格居高不下，這已成為影響貨幣政策的核心變數。雖然聯儲局傳統上傾向視能源供應衝擊為暫時性，但在目前的宏觀背景下，官員們更趨向採取觀望立場。基於此，普徠仕已將首次減息的時間預測，從今年下半年推遲至今年第四季。*油價如進一步推升通脹，減息幅度或將受限*普徠仕的基準情境預計，聯儲局將於2026年末啟動減息，並在2027年夏季前累計減息3至4次。然而，若勞動市場表現持續強勁，或是油價進一步推升第二輪通脹效應，減息幅度或將受限。值得注意的是，目前市場投資者的預期顯著較普徠仕更為「偏鷹」。市場數據顯示，至2027 年3月的減息預期尚不足半次。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。