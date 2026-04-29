29/04/2026 10:18

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資指企業盈利預測支撐環球股市

▷ 已發展市場2026年EPS預測增10-20%，新興市場近40%

▷ 歷史數據顯示滯脹時期股市跑贏現金 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》施羅德投資環球股票投資總監兼亞太區可持續發展主管鄧鎧俊指，在如此紛擾的環境下，聚焦於一個真正持續不變的因素，或有助看清全局：那就是企業盈利預測的力度。在伊朗衝突引發的波動、油價的大起大落，以及資金從今年早期贏家急劇轉換的表象之下，分析師繼續預測已發展市場2026年的每股盈利(EPS)增長可達10至20%，新興市場的增長更接近40%。值得注意的是，新興市場的預測數字自年初以來已翻了一番。這些數據分量十足，為環球股市的基本面給予支撐，令各地區的股市估值得以維持在較高水平。*企業盈利表現呈兩極化，惟整體格局依然向好*背後的驅動力亦不難理解。資訊科技股繼續一馬當先，分析師對人工智能(AI)相關開支的前景依然樂觀。隨著伊朗衝突推高大宗商品價格，能源及原材料股的盈利預測亦獲大幅上調。反觀預測被下調的，則集中在非必需消費品和工業等周期性行業板塊，消費信心轉弱及供應鏈受阻，迫使分析師調低其預測數字。盈利表現呈兩極化，但整體格局依然向好。更令人鼓舞的是，這樂觀前景更有望延伸至2027年。市場預期，屆時全球每股盈利(EPS)增長將再次達到10至20%的區間，資訊科技股繼續跑贏，其他行業的增長亦將接力。即使這些預測最終只有一半成真，已足夠為股市提供穩固的基本面支持。*股市在滯脹年份跑贏現金，不需減息周期支持*關鍵的問題是：這些預測能否站得住腳？目前的估算似乎是建基於一個「正常化」的假設情景，即伊朗衝突影響將會淡化，油價回穩，經濟增長重拾動力。然而，市場愈來愈憂慮「滯脹」風險－－能源衝擊若持續，恐會帶來經濟增長疲弱與通脹頑固並存的棘手組合。滯脹之所以特別具挑戰性，是因為它使決策者進退兩難。各國央行面臨真正的兩難：減息恐會令通脹預期脫錨，維持高息則有加劇經濟放緩的風險，任何一個做法都無法利落見效。在這種環境下，那套耳熟能詳的「不要與央行對抗」(don't fight the central bank)的投資攻略恐怕也無法提供太多指引，皆因央行本身亦分身不暇。那麼，滯脹是否就顯示股市末日？施羅德投資的研究團隊就此問題進行了出色的研究，而坦白說，答案並非非黑即白。誠然，從歷史數據看，股市在滯脹時期的表現確遜於其他宏觀環境。但這種差異在統計學上並不顯著，而且在過去一個世紀，股市在滯脹年份依然跑贏現金，並大致能與通脹同步。或許市場對爭取強勁回報的信心會減弱，但預言災難來臨往往只是杞人憂天。關鍵是，穩健的股市市況並不需要以市場率先經歷一輪暴跌，或需要減息周期支持作為前提。當前宏觀背景儘管雜音紛陳，但基本局勢未被動搖。盈利預測繼續為環球股市提供實質支持，即使是市場最憂慮的下行情景，也未足以構成全盤放棄股票這資產類別的理由。市場上總有值得憂慮的理由，但值得恐慌性拋售的合理原因一般少之又少。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。