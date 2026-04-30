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▷ 沃什聽證會強調聯儲局獨立性，政策語調偏向鴿派

▷ 沃什支持中位數通脹等指標，謹慎推進縮減資產負債表 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》美國參議院銀行委員會於當地時間周四（29日）以投票方式通過了，總統特朗普就沃什作為下一任聯儲局主席人選的提名，下一步將提交共和黨控制的參議院全體會議表決。市場近日對聯儲局的獨立性有所憂慮，擔心沃什一旦被任命，可能意味著其將按總統意圖行事。對此，景順首席環球市場策略師Brian Levitt表示，在近日的聽證會上，沃什強調聯儲局獨立性的重要性，並表示在政策制定上將避免不必要地激化與政府的關係。這種平衡能否長期維持仍有待觀察，但目前投資者似乎願意給予他一定的信任。美國長期通脹預期仍維持穩定，顯示市場尚未將政治干預貨幣政策的風險納入定價。*對通脹更細緻解讀，審慎推進縮減資產負債表規模*與首次出任聯儲局理事會成員時相比，沃什近期的政策語調明顯更加偏向鴿派。當年在全球金融危機後，他的態度相對鷹派。上周聽證會中最值得留意的是，他對通脹採取了更為細緻的理解，特別是在人工智能帶動生產力提升、關稅問題以及油價衝擊影響的環境下。沃什支持採用如「中位數通脹」與「截尾均值通脹」等指標，前者聚焦於分布中間值，後者則剔除兩端的極端波動。部分市場人士或認為這是在改變衡量標準，但在目前環境下，這些指標具有其合理性。在資產負債表政策方面，沃什初頭表態似乎較為「鷹派」，但當中存在重要區別。他表示有意逐步縮減聯儲局資產負債表規模，同時明確指出，這既不可能、也不應在短期內完成。他指出，資產負債表的擴張歷時數十年，要縮減其規模，同樣需要時間、耐心及謹慎處理。同樣重要的是，任何資產負債表政策調整都需要獲得聯邦公開市場委員會的共識，意味著這將是一個深思熟慮的集體決策過程，而非單方面行動。(wa)