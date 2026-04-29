29/04/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶19點子，兩連跌，報6.8608
《經濟通通訊社29日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8608，較上個交易日跌19點子，兩連跌，較市場預測偏弱約260點，上個交易日報6.8589。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8608
|+19.00
|1歐元/人民幣
|8.0226
|+19.00
|100日圓/人民幣
|4.2944
|-10.00
|1港元/人民幣
|0.8756
|+4.90
|1英鎊/人民幣
|9.2603
|-8.00
|1澳元/人民幣
|4.9191
|+14.00
|1紐元/人民幣
|4.0312
|-126.00
|1新加坡/人民幣
|5.3660
|-60.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6806
|-341.00
|1加元/人民幣
|5.0038
|-177.00
|1人民幣/林吉特
|0.5767
|-1.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9957
|+298.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4140
|-15.00
|1人民幣/韓元
|215.3600
|-33.00