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【ＡＩ】魔法原子發布自研世界模型Magic-Mix，擬未來五年斥10億美元打造機器人生態

《經濟通通訊社29日專訊》由魔法原子MagicLab發起的全球具身智能創新大會（GEIS）美西時間28日在矽谷圓滿落幕。魔法原子在大會上發布了自研世界模型Magic-Mix、新一代靈巧手MagicHand H01以及旗艦人形機器人MagicBot X1。



魔法原子總裁顧詩韜稱，2036年目標實現140億美元營收。此外，魔法原子宣布未來五年將持續投入10億美元，打造面向機器人二次開發的專屬生態。



據介紹，世界模型Magic-Mix主要由兩個核心引擎構成。其中，Magic-Mix WAM負責物理環境理解、空間推演與動作決策；Magic-Mix Creator則作為離線數據生成引擎，生成大批量的訓練數據樣本，持續驅動模型訓練和能力迭代。兩大模塊共同構建成一個「海量數據生成－模型訓練－訓練結果反饋－數據再生成」的閉環。因此，Magic-Mix並非靜態模型，而是一個動態系統，能讓機器人在真實場景與模擬環境中持續學習、不斷修正，從而逐步提升對各類複雜任務的適應能力。



魔法原子於2023年12成立，總部位於江蘇無錫。自2025年起，魔法原子海外布局加速，目前業務已覆蓋全球50個國家和地區，海外收入佔比超過60%，(jq)